Cuestionan recortes de recursos en temas sensibles

La legisladora consideró que la seguridad en la entidad es 'un tema delicado', mismo que implica el invertir recursos para obtener resultados tangibles

  • 17
  • Octubre
    2025

La diputada Beatriz Fraustro Dávila cuestionó que la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año deje a un lado temas sensibles como la salud y la seguridad, a los cuales el Gobierno federal debería estarle apostando.

“No me gustan los recortes que veo en el tema de salud, no me gustan los recortes que veo en el tema de seguridad, mucho del presupuesto de seguridad que quitan en el tema de seguridad lo pasan no sabemos a dónde”.

Dijo que la seguridad es un tema muy delicado, y que Coahuila le apuesta a la investigación, a la prevención y ello implica recursos para que se puedan tener resultados tangibles.

En el tema de salud, dijo Fraustro Dávila, es necesario que haya una inversión fuerte, y que se implementen programas de apoyo en aspectos como la salud mental.

“Si le hace falta mucho a la federación apostarle a este tema de salud, sí le hacemos frente en el estado (…) pero nos falta el apoyo federal, que apoyen este tipo de causas… se quitan muchas participaciones, se quitan muchos programas enfocados la discapacidad”.

Agregó que es lamentable que no se le esté invirtiendo a la salud, y que por el contrario este tipo de asuntos se esté politizando.

“Necesitan apostarle a las instituciones, tenemos que ser garantes y ver que el presupuesto se esté apostando de manera correcta y sobre todo al tema de la salud”.


