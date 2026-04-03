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Borra mamá de Christian Nodal fotos de su nieta Inti en Instagram

El tema ha generado opiniones encontradas entre usuarios puesto que algunos cuestionan la manera en que se está manejando la situación familiar.

  • 03
  • Abril
    2026

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu suma un nuevo episodio, luego de que Cristy Nodal, madre del intérprete, eliminara todas las fotos de su nieta Inti de sus redes sociales.

¿Qué ocurrió con las fotos de Inti?

La también empresaria borró de su cuenta de Instagram las imágenes en las que aparecía la menor, donde anteriormente compartía momentos familiares, una acción que no pasó desapercibida entre los seguidores.

El cambio fue detectado rápidamente por usuarios, quienes comenzaron a cuestionar el motivo detrás de la decisión.

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¿Está relacionado con el proceso legal?

Esta medida ocurre después de que Nodal iniciara un proceso legal contra su expareja, con el objetivo de limitar la exposición de su hija en redes sociales y resguardar su privacidad.

De acuerdo con versiones cercanas, la eliminación de las imágenes podría formar parte de una estrategia para reforzar su postura, ya que el cantante ha reiterado su intención de que su hija crezca fuera del escrutinio público.

Reacciones divididas en redes sociales

El tema ha generado opiniones encontradas entre usuarios: mientras algunos respaldan la decisión por el bienestar de la menor, otros cuestionan la manera en que se está manejando la situación familiar.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido una postura oficial adicional, mientras la controversia continúa generando conversación en plataformas digitales.


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