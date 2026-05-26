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Tamaulipas

Cuestionan propuesta para impedir candidaturas ligadas al crimen

Alfredo Juárez consideró que la propuesta podría representar un cambio importante en la política, siempre y cuando se aplique sin distinciones partidistas

  • 26
  • Mayo
    2026

Alfredo Juárez, considerado una de las voces más críticas en temas políticos en Reynosa, se refirió a la iniciativa de ley que busca impedir que candidatos señalados por presuntos nexos criminales participen en elecciones populares. 

El representante social consideró que la propuesta podría representar un cambio importante en la política mexicana, siempre y cuando se aplique sin distinciones partidistas. 

“De entrada, yo creo que sí sería una propuesta buena, sana, perfectible y que beneficiaría a todos los mexicanos, pero lamentablemente quien la propone es el partido en el poder que controla las cámaras y que controla el poder judicial… Es una propuesta muy buena, pero está viciada”, declaró. 

En tono sarcástico, comentó que, si la iniciativa se aplicara estrictamente, las boletas electorales podrían quedar prácticamente vacías debido a la cantidad de políticos constantemente señalados por presuntos vínculos irregulares. 

También criticó que existen figuras políticas que continúan apareciendo en cada proceso electoral pese a los cuestionamientos públicos y antecedentes que arrastran desde hace años. Alfredo Juárez citó el caso del exgobernador Eugenio Hernández Flores, actualmente sujeto a procesos legales y quien, aseguró, ha mantenido presencia política en recientes elecciones. 

“Es el caso del exgobernador Eugenio Hernández Flores… ya apareció en una boleta y ya fue candidato al Senado”, expresó. También mencionó declaraciones recientes donde, según dijo, se han realizado señalamientos públicos contra políticos tamaulipecos de distintos partidos, incluidos integrantes de Morena. 

Posteriormente, el dirigente social señaló que las investigaciones no deberían limitarse únicamente a exfuncionarios, sino también a personajes cercanos al poder político y económico. Alfredo Juárez afirmó que incluso el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, ha sido mencionado en publicaciones y señalamientos relacionados con presuntos vínculos empresariales cuestionados. 

“Señalan al actual alcalde Carlos Peña Ortiz de estar involucrado también con personas y grupos empresariales…”, comentó. 

Sostuvo que Tamaulipas ha sido golpeado durante años por casos de corrupción y abusos cometidos por políticos de distintos partidos. 

Entre los ejemplos mencionó al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien actualmente permanece fuera del país tras diversos señalamientos públicos y procesos legales. 

El activista insistió en que la propuesta solo tendrá credibilidad si las investigaciones alcanzan también a familiares, amistades, colaboradores y grupos cercanos que se beneficiaron del poder político. 

“Sería muy interesante que se investigara a todos ellos, al grupo más cercano y amigos, y aquellos que se enriquecieron en el ejercicio del poder”, puntualizó Alfredo Juárez.


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