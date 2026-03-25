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Tamaulipas

Cuestionan reforma a Ley de Vivienda por riesgos al ahorro

La diputada federal Leticia Gutiérrez advirtió de fallas en el diseño y loa posibles impactos financieros en los recursos de los trabajadores

  • 25
  • Marzo
    2026

La diputada federal Leticia Gutiérrez expresó su postura en tribuna respecto al dictamen de reforma a la Ley de Vivienda, donde advirtió que, si bien el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda adecuada es necesario, el diseño de la propuesta presenta riesgos estructurales que deben ser revisados.

Durante su intervención, la legisladora señaló que el debate no debe centrarse únicamente en las intenciones de la reforma, sino en su viabilidad y en las implicaciones reales que podría generar.

“El problema no es el objetivo, es el cómo. Estamos ante una propuesta que modifica de fondo la naturaleza de los organismos de vivienda”, afirmó.

Explicó que la iniciativa contempla ampliar las facultades de instituciones como el INFONAVIT y el FOVISSSTE, permitiéndoles participar en actividades para las que originalmente no fueron diseñadas, lo que —dijo— podría comprometer su eficiencia operativa y su estabilidad financiera.

Gutiérrez subrayó que los recursos administrados por estos organismos corresponden al ahorro de las y los trabajadores, por lo que cualquier modificación en su uso debe analizarse con responsabilidad, transparencia y con un enfoque técnico sólido.

Asimismo, alertó sobre posibles efectos de centralización en la toma de decisiones, así como la falta de un respaldo presupuestario claro, lo que podría traducirse en riesgos financieros que recaigan directamente en los derechohabientes.

“México necesita una política de vivienda sólida, con reglas claras, equilibrio institucional y respeto absoluto al patrimonio de los trabajadores”, puntualizó.

Finalmente, la diputada reiteró que desde el Partido Acción Nacional se mantendrá una postura crítica y responsable frente a esta reforma, privilegiando el análisis técnico y la protección de los recursos de las familias mexicanas.


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