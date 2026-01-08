Podcast
Coahuila

Abre Centro de Idiomas de la UAdeC Inscripciones para cursos

El director del Centro de Idiomas Saltillo, Hernán Valdés, compartió que los cursos entre semana se llevarán a cabo del 14 de enero al 11 de marzo

El Centro de Idiomas Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, abre su proceso de inscripción para los cursos entre semana que cierran el 13 de enero y para los cursos sabatinos el 16 de enero de 2026, los idiomas que se ofrecen son inglés, alemán, francés, italiano, japonés, coreano, chino mandarín, portugués y español para extranjeros.

El director del Centro de Idiomas Saltillo, Hernán Valdés, compartió que los cursos entre semana se llevarán a cabo del 14 de enero al 11 de marzo, para niños y adolescentes de lunes a jueves en un horario de 16:00 a 18:00 horas, el costo es de $915 pesos; mientras que para adultos las sesiones serán de lunes a viernes en el horario matutino con un costo para externos de $1,560 pesos y para egresados de la UAdeC con credencial de $1,352.

Para los idiomas de alemán, francés, italiano, japonés, coreano, chino mandarín, portugués y español para extranjeros, el horario será de 19:00 a 21:30 horas, dos días por semana (lunes y miércoles o jueves y viernes), el costo para externos es de $1,362 pesos y para egresados con credencial $1,144.

Mientras que, los sabatinos iniciarán el 17 de enero y finalizarán el 9 de mayo, niños y adolescentes en un horario de 9:00 a 13:00 horas, el costo es de $915 pesos; para adultos el horario será de 9:00 a 14:00 horas, el costo para externos es de $1,560, para egresados $1,352, otros idiomas para externos $1,362 y egresados con credencial $1,144. 

¿Dónde pueden inscribirse?

Cabe señalar que para el proceso de inscripción de externos y niños de nuevo ingreso, se puede ingresar a a la página www.siia.uadec.mx y realizar un prerregistro, alumnos y egresados de la Universidad de nuevo ingreso acudir al Centro de Idiomas con su matrícula y los de reingreso inscribirse en www.siia.uadec.mx

O también pedir informes al teléfono (844) 416 50 83, o bien escribir vía WhatsApp al (844) 675 85 44.
Los interesados también pueden  acudir al Centro de Idiomas que se ubica en calle Hidalgo esquina con Salvador González Lobo en la colonia República Oriente.


