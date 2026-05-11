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Coahuila

Abre UAdeC inscripciones para cursos sabatinos de idiomas

El director del Centro de Idiomas, Hernán Valdés, informó que los cursos iniciarán el próximo 16 de mayo y terminan el 22 de agosto.

  • 11
  • Mayo
    2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de su Centro de Idiomas Saltillo, abrió el proceso de inscripción para sus cursos sabatinos de idiomas, dirigidos a niños, adolescentes y adultos interesados en fortalecer sus conocimientos lingüísticos durante el periodo mayo-agosto 2026.

La convocatoria estará disponible del 11 al 13 de mayo y contempla clases de inglés, alemán, francés, italiano, chino mandarín, portugués y español para extranjeros, con programas adaptados según la edad y nivel académico de los estudiantes.

El director del Centro de Idiomas, Hernán Valdés, informó que los cursos iniciarán el próximo 16 de mayo y concluirán el 22 de agosto de 2026. Para niños y adolescentes, las clases serán de 9:00 a 13:00 horas con un costo de $915 pesos.

En el caso de los adultos, el horario será de 9:00 a 14:00 horas. Los costos varían dependiendo del perfil del alumno y del idioma elegido: para externos el costo será de $1,560 pesos en inglés, mientras que egresados pagarán $1,362 pesos. Para otros idiomas, los externos deberán cubrir $1,362 pesos y egresados con credencial vigente pagarán $1,144 pesos.

Hernán Valdés explicó que las personas externas y niños de nuevo ingreso deberán ingresar al portal oficial SIIA de la universidad para realizar un preregistro previo. Por otra parte, alumnos y egresados de nuevo ingreso tendrán que acudir directamente al Centro de Idiomas con su matrícula, mientras que los estudiantes de reingreso podrán completar el trámite en línea.

Además, el Centro de Idiomas ofrecerá exámenes de ubicación para quienes deseen conocer su nivel de dominio antes de iniciar clases. Esta evaluación se aplicará los días 11 y 12 de mayo con un costo de $100 pesos en efectivo.

Los horarios disponibles para el examen serán a las 10:00, 12:00, 16:00 y 17:30 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a estudiantes de distintos perfiles y horarios laborales o escolares.


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