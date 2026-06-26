Dan de alta a adulto mayor que era víctima de violencia familiar

Durante el rescate, elementos municipales detuvieron a Evelyn “N”, de 40 años e hija del adulto mayor, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía

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Pedro “N”, de 70 años, el adulto mayor que fue rescatado el pasado miércoles de un domicilio de la colonia República Poniente, fue dado de alta del Hospital General de Saltillo luego de que los médicos descartaran lesiones de gravedad.

Tras su egreso, fue trasladado al domicilio de una de sus hermanas, donde permanecerá bajo el cuidado de su familia mientras las autoridades determinan su ingreso al Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) para recibir atención especializada.

El hombre fue localizado durante un operativo encabezado por la Unidad de Integración Familiar (UNIF), con apoyo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, después de que vecinos reportaran que permanecía en condiciones de hacinamiento en la segunda planta de una vivienda ubicada sobre la calle Chihuahua, donde además existía un agujero en la pared que representaba un riesgo de caída.

Durante el rescate, elementos municipales detuvieron a Evelyn “N”, de 40 años e hija del adulto mayor, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de violencia familiar.

De acuerdo con la Delegación Sureste de la Fiscalía, la carpeta de investigación continúa en integración y se recaban testimonios, dictámenes médicos y demás pruebas para determinar si el caso será judicializado. La autoridad también informó que la declaración de la víctima será un elemento importante dentro del proceso.

El delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio Loera de la Rosa, informó previamente que el adulto mayor presentaba algunos moretones y lesiones que no ponían en riesgo su vida, aunque debido a su edad fue mantenido en observación médica antes de autorizar su egreso.

Las investigaciones apuntan a que Pedro “N” habitaba el domicilio junto con su hija y que en el inmueble había varios perros rescatados de la calle, situación que, según las primeras indagatorias, generaba constantes conflictos familiares.

Como parte del seguimiento integral al caso, las autoridades determinaron que, tras permanecer temporalmente con su hermana, se valorará su ingreso al Centro Estatal de Salud Mental (CESAME), donde recibirá la atención correspondiente como paciente psiquiátrico.

Por su parte, el DIF Coahuila reiteró que mantiene coordinación con las autoridades involucradas para brindar acompañamiento al adulto mayor y garantizar su protección, al tiempo que continuará el seguimiento legal de la investigación por el presunto caso de violencia familiar.