Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_4159_f1d8f12353
Coahuila

Dan último adiós a trabajador fallecido en accidente ferroviario

De acuerdo con testimonios de sus familiares, José Manzanares contaba con 17 años de antigüedad en la empresa, donde recientemente había sido reubicado

  • 10
  • Abril
    2026

Familiares y seres queridos despidieron este viernes a José Manzanares Vélez, de 51 años, trabajador de General Motors (GM) que perdió la vida tras el accidente entre un tren y un camión de transporte de personal de la empresa DM Control que ocurrió la madrugada del jueves en Saltillo.

Los servicios funerarios se realizaron en una capilla ubicada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, mientras que la misa de cuerpo presente se llevó a cabo en la Iglesia Espíritu Santo, para posteriormente ser sepultado en el Panteón Valle de Santo Cristo.

IMG_4162.jpeg

El trabajador de GM, viajaba en la parte trasera de la unidad al momento en que fue impactada en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, donde también resultaron lesionados al menos 15 trabajadores.

De acuerdo con testimonios de sus familiares, José Manzanares contaba con 17 años de antigüedad en la empresa, donde recientemente había sido reubicado en un área de laboratorio tras haber laborado en ensamble.

IMG_4072.jpeg

Sus compañeros lo recuerdan como una persona trabajadora, tranquila y dedicada a su familia. Era padre de tres hijos —de 18, 24 y 26 años— y esposo de Rosario, quienes enfrentan ahora la pérdida en medio del proceso de duelo.

Familiares relataron que, tras el accidente, acudieron a un hospital particular donde fueron trasladados los heridos, con la esperanza de encontrarlo con vida, hasta que personal de la empresa les confirmó que había fallecido en el lugar del impacto.

El trabajador había concluido su jornada durante la madrugada y se dirigía a su domicilio en el sector de Mirasierra cuando ocurrió el accidente.

IMG_4071.jpeg

Hasta el momento, indicaron que han recibido acompañamiento inicial por parte de personal de la empresa GM,  aunque los temas legales e indemnización aún no han sido abordados debido a la situación que atraviesa la familia.

El caso ha generado consternación entre compañeros de trabajo y la comunidad, al tratarse de uno de los accidentes más graves registrados recientemente en cruces ferroviarios de la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_4103_a59e39ff89
Coahuila acumula cientos de accidentes ferroviarios
IMG_4087_7ff6fe90b4
Estado da seguimiento a víctimas del transporte de DM Control
35ba0dbb_b3f0_4ef8_96f8_b74420a0e7b1_dc0ecb8246
Supervisa alcalde trabajos del programa "Aquí Andamos"
publicidad

Últimas Noticias

533f20d5b011a3c97e14b9e2d30a171496086cb0_5517f47127
México y EUA acuerdan modernizar puentes y cruces fronterizos
Hamas_se_encuentra_bajo_presion_atomica_Netanyahu_1597aea686
Escala Netanyahu tensión con España y lanza advertencia
trump_otan_c453903081
'Me da igual si EUA llega a un acuerdo con Irán': Trump
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
lluvia_tormenta_electrica_nuevo_leon_814c4ce895
Anticipan tormentas y granizo en Nuevo León para esta tarde
publicidad
×