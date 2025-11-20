Darán seguimiento a amenazas de tiroteo en colegio de Saltillo

El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía de Coahuila, Julio Loera, informó que se dará puntual seguimiento a las amenazas de tiroteo realizadas en un colegio particular de Saltillo.

Señaló que la situación fue tomada con seriedad y que ya se iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar el origen y veracidad de los mensajes.

Loera destacó que tanto la institución educativa como la Fiscalía del Estado tienen responsabilidades en el caso. Explicó que el colegio deberá aplicar los mecanismos internos de disciplina y sanciones para garantizar un ambiente seguro, mientras que la autoridad investigadora continuará con el proceso legal para deslindar responsabilidades y prevenir cualquier riesgo.

El funcionario subrayó que este tipo de amenazas no deben minimizarse y que se actuará conforme a la ley para asegurar la tranquilidad de estudiantes, docentes y familias.

La Fiscalía reiteró su compromiso de mantener vigilancia y colaborar con los planteles educativos para fortalecer los protocolos de seguridad en la región.

