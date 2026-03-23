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Coahuila

Gobernador hará gira de promoción económica en Estados Unidos

Adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas inversiones, y que tras el periodo de Semana Santa se darán a conocer más proyectos para el estado.

  • 23
  • Marzo
    2026

Coahuila intensificará su estrategia de atracción de inversiones con una gira de promoción económica en Estados Unidos durante el mes de abril, enfocada principalmente en el desarrollo de proyectos energéticos y la captación de capital extranjero.

Realizarán gira en Washington y Texas

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que sostendrá reuniones de trabajo en Washington y Texas, como parte de una agenda dirigida a impulsar inversiones relacionadas con el gas, sector en el que ya existe interés de empresas nacionales e internacionales.

Ven condiciones favorables para inversiones

Señaló que, aunque los proyectos dependen de regulaciones federales, existe un escenario favorable para la llegada de inversiones millonarias y la generación de empleos en el estado.

Crean Subsecretaría de Energía

Como parte de esta estrategia, destacó la creación de una Subsecretaría de Energía en Coahuila, enfocada en dar seguimiento a proyectos vinculados con el aprovechamiento del gas, considerado uno de los ejes prioritarios de desarrollo económico.

Anunciarán nuevas inversiones en próximos días

El mandatario adelantó que en los próximos días se anunciarán entre dos y tres nuevas inversiones, y que tras el periodo de Semana Santa se darán a conocer más proyectos en distintas regiones del estado.

Buscan consolidar a Coahuila como destino competitivo

Indicó que se mantiene una gestión permanente con empresas de diversos sectores, con el objetivo de consolidar a Coahuila como un destino competitivo para la inversión industrial y energética.


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