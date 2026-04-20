Darán abogados coahuilenses apoyo a mexicanos en Houston

Un grupo de abogados originarios de Coahuila se integrará a las acciones de apoyo jurídico para mexicanos en Estados Unidos, a través de una colaboración con el Consulado General de México en Houston.

La cónsul general María Elena Orantes sostuvo un encuentro con integrantes del despacho VConsultores: Raúl Alfonso Villarreal Flores, Eduardo Sepúlveda Romo, Manuel Corrales Luna y Jorge Arturo Luna Escobedo, con el objetivo de establecer una alianza para ofrecer asesorías legales a connacionales.

De acuerdo con la información difundida por la representación diplomática, esta colaboración busca fortalecer la atención jurídica a mexicanos que residen en la región de Houston, especialmente en temas relacionados con defensa de derechos, orientación legal y acompañamiento en procesos.

El acuerdo se enmarca en las acciones del consulado para ampliar la red de apoyo a migrantes, quienes con frecuencia requieren asesoría en materia migratoria, laboral, penal y familiar, áreas que concentran la mayor demanda de atención.

Con esta incorporación, se pretende garantizar servicios jurídicos de mayor alcance y calidad, facilitando el acceso a asesoría profesional para mexicanos que enfrentan situaciones legales en territorio estadounidense.

La colaboración también refuerza la vinculación entre profesionistas coahuilenses y la comunidad migrante, en un contexto donde la protección de derechos y el acompañamiento legal continúan siendo una necesidad constante para quienes viven fuera del país.

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