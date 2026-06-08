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Coahuila

Delincuente escapa sin llevarse dinero de banco en Monclova

Las investigaciones preliminares establecen que el sujeto ingresó al área administrativa de la sucursal y exigió dinero al personal.

  • 08
  • Junio
    2026

Un intento de asalto a una sucursal bancaria ubicada en el centro comercial Paseo Monclova provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad la tarde de este lunes, luego de que un hombre presuntamente armado ingresó al establecimiento para exigir dinero al personal.

Sin embargo, el sujeto abandonó el lugar sin obtener efectivo y logró escapar antes de ser detenido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en una sucursal de Banamex localizada dentro del complejo comercial. Tras activarse una llamada de emergencia al sistema 911, elementos de diversas corporaciones acudieron al sitio para atender el reporte e iniciar un operativo de búsqueda del presunto responsable.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado, el individuo no logró apoderarse de recursos económicos ni de objetos de valor. La situación generó inicialmente versiones sobre un posible robo consumado, aunque posteriormente fue aclarado que el intento de atraco fue frustrado.

Elementos de la Policía Preventiva de Monclova, la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal participaron en el despliegue operativo. Las primeras diligencias fueron encabezadas por Roberto Torres, inspector regional de la Policía de Investigación Criminal de la Región Centro de Coahuila.

Intentó intimidar al personal bancario

Las investigaciones preliminares establecen que el sujeto ingresó al área administrativa de la sucursal y exigió dinero al personal. De manera extraoficial trascendió que portaba una pistola tipo escuadra fajada en la cintura, con la que presuntamente buscó intimidar a los empleados de la institución financiera.

No obstante, la gerente de la sucursal informó que no tenía acceso directo a recursos monetarios en ese momento. Esta circunstancia impidió que el individuo pudiera obtener efectivo, por lo que decidió abandonar el establecimiento antes de concretar el delito.

Autoridades señalaron que el hombre habría advertido además el movimiento que comenzaba a registrarse en el exterior tras la activación de los protocolos de emergencia, situación que también influyó en su decisión de retirarse rápidamente del lugar.

Testigos consultados por los investigadores indicaron que el sospechoso salió apresuradamente de la sucursal y abordó una unidad de la línea Servi Taxis Monclova, en la que escapó con rumbo desconocido antes de la llegada de las corporaciones policiales.

Analizan videos y testimonios para identificar al responsable

La Fiscalía General del Estado informó que, aunque el robo no llegó a consumarse, los hechos podrían configurar diversos delitos, por lo que se mantiene abierta una carpeta de investigación para identificar y capturar al presunto responsable.

Como parte de las indagatorias, personal especializado analiza las grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia tanto del banco como del centro comercial. El material permitirá reconstruir los movimientos realizados por el sospechoso antes y después de ingresar a la sucursal.

Asimismo, agentes investigadores recabaron declaraciones de empleados, clientes y otras personas que se encontraban en el lugar al momento de los hechos. Con esa información fue elaborada una descripción física preliminar del individuo, la cual ya es utilizada en los operativos de localización.

La dependencia estatal señaló que, debido a que las investigaciones permanecen en curso, no es posible proporcionar mayores detalles sobre la identidad del sospechoso. Sin embargo, confirmó que continúan los recorridos y acciones de búsqueda en distintos sectores de Monclova para ubicar al responsable y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.


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