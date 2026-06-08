Cae 'El 01', identificado como generador de violencia en Sonora

Autoridades federales lograron la captura de Hugo "N", alias "El 01", luego de ser identificado como un generador de violencia en Sonora.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esto se derivó de trabajos de inteligencia junto con autoridades estatales, quienes en conjunto lograron detener a este hombre acusado de diversos delitos.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabiente de Seguridad, en coordinación con autoridades de @gobiernosonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.



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Según diversos medios, este presunto delincuente es señalado por realizar ataques con uso de drones tanto contra grupos antagónicos como contra las propias autoridades.

Sus operaciones no solo se llevan a cabo en el estado de Sonora, sino que se expanden hasta Chihuahua, según señalan las fuerzas federales.

Se detalló que durante su captura, se logró asegurar un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que ambos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

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