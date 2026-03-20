Abaten a presunto delincuente y aseguran arsenal en Dr. Coss

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia, autoridades estatales activaron el denominado Operativo Muralla en el municipio de Dr. Coss, donde se registró un enfrentamiento que dejó como saldo preliminar a un presunto delincuente abatido.

Durante la intervención, los elementos de seguridad lograron el aseguramiento de un importante arsenal, entre el que se encuentran dos armas tipo Barret, tres armas AK-47 y tres armas AR-23, además de nueve chalecos balísticos y múltiples cargadores.

Asimismo, en el sitio fue localizado un vehículo GMC de doble cabina con placas del estado de Texas, el cual presuntamente estaría relacionado con los hechos.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de las autoridades estatales, en espera de la llegada del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, que realizará las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del presunto abatido ni mayores detalles sobre estos hechos, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.

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