Coahuila

Denuncian abuso y obstrucción de vía pública en Saltillo

Vendedores invaden propiedad con mesas y tarimas de su negocio, lo que obstruye la banqueta por la que transitan niños y personas de la tercera edad

  20
  Octubre
    2025

Doña Juana Ramos denunció ante las cámaras de El Horizonte, el presunto abuso del que asegura ser víctima por parte de sus vecinos, quienes se dedican a la venta de pollos en la colonia Loma Linda.

La afectada relató que los comerciantes tomaron parte de su barda y construyeron sobre ella, además de arrojarle agua sucia constantemente, lo que ha provocado daños y conflictos.

“Yo ya no puedo ni abrir la ventana por el olor y el agua que me avientan, ya me cansé de pedir que me respeten”, expresó la mujer visiblemente molesta.

De acuerdo con la denuncia, los vendedores no solo habrían invadido parte de su propiedad, sino que también mantienen ocupada la banqueta con mesas, tarimas y utensilios, impidiendo el paso a peatones, especialmente a personas mayores y niños que transitan por la zona.

“Todos los días tenemos que bajarnos a la calle porque no hay espacio para caminar. Han hecho de la banqueta una extensión de su negocio”, comentó una vecina que prefirió omitir su nombre por temor a represalias. Otro habitante señaló que el conflicto ha generado tensión en el vecindario, pues algunos temen enfrentar a los comerciantes. “Son personas prepotentes, no respetan y dicen que nadie les puede hacer nada”, aseguró.

Pese a que ya existe una denuncia formal ante las autoridades municipales, hasta el momento no se ha realizado ningún operativo ni visita de inspección. Según los testimonios recabados, la propietaria del negocio se identifica como Claudia “N”, quien presuntamente funge como gestora social de la actual administración municipal, situación que, según los vecinos, habría impedido que las autoridades actúen.

“Nos sentimos desprotegidos. Si fuera cualquier otra persona, ya los hubieran sancionado o quitado de ahí. Pero como tiene influencias, nadie dice nada”, declaró otro residente del sector.

Los habitantes de la colonia Loma Linda pidieron la intervención del Ayuntamiento de Saltillo y de las áreas correspondientes para que se restablezca el orden, se garantice el libre tránsito y se respete la propiedad privada.

“Solo queremos vivir en paz y que se haga cumplir la ley”, concluyó doña Juana Ramos.


