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Nuevo León

Denuncian caballos sueltos y uno herido en Villas La Rioja

La inquietud también radica en el riesgo que representan los animales al permanecer libres sobre la vía pública, ya que podrían ocasionar accidentes

  • 12
  • Mayo
    2026

Habitantes de la colonia Villas La Rioja, en Monterrey, denunciaron la presencia constante de caballos sueltos en las calles del sector, luego de captar en video a tres equinos caminando sin supervisión, uno de ellos con una severa lesión en una de sus patas traseras.

Los animales, dos caballos y un potrillo, fueron vistos cerca de la privada Las Callejas, a un costado del colegio Formus, donde vecinos aseguran que este tipo de situaciones se han repetido en varias ocasiones.

Vecinos alertan por caballos sueltos y malos olores

De acuerdo con testimonios de residentes, en los últimos seis meses los equinos se han escapado al menos tres veces, lo que ha generado preocupación entre quienes habitan en la zona.

Además, señalaron que en el lugar presuntamente opera una especie de matadero o carnicería, situación que ha provocado malos olores y proliferación de moscas en el sector.

La inquietud también radica en el riesgo que representan los animales al permanecer libres sobre la vía pública, ya que podrían ocasionar accidentes o resultar lesionados.

Uno de los caballos presenta una herida profunda

En imágenes difundidas a través de redes sociales se observa que uno de los caballos, de color café, presenta una herida considerable en una de sus patas traseras.

De manera preliminar, vecinos señalaron que la lesión podría haber sido ocasionada por la mordida de un perro, aunque no se descartan otras circunstancias.

Tras la difusión del caso, habitantes de Villas La Rioja solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para resguardar a los animales y dialogar con los propietarios, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y encontrar una solución definitiva.


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