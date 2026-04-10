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Internacional

Denuncian por agresión a aspirante a gobernador de California

La mujer dijo a medios estadounidenses que el congresista abusó de ella en al menos dos ocasiones, cuando ella no estaba en condiciones de dar consentimiento

  • 10
  • Abril
    2026

Según informan medios de comunicación este viernes, la legisladora estadounidense Eric Swalwell, uno de los favoritos para convertirse en gobernador demócrata de California en las elecciones de noviembre próximo, ha sido acusado de acoso sexual por una mujer que trabajaba para él.

La mujer dijo a medios estadounidenses que el congresista abusó sexualmente de ella en al menos dos ocasiones, cuando ella estaba en condiciones de no poder dar su consentimiento por estar ebria.

“Lo alejaba, le decía que no”, dijo la mujer a la cadena sobre el incidente, que según ella ocurrió en 2024, después de haber dejado de trabajar en la oficina de Swalwell.

La agresión le habría provocado sangrado y hematomas.

Otras tres mujeres que hablaban con CNN también denunciaban diferentes tipos de conducta sexual inapropiada por parte del congresista demócrata, incluyendo el envío de mensajes explícitos o fotos desnudo sin su consentimiento.

Ante CNN, el congresista negó las acusaciones y cuestionó que salgan justo cuando él se postula como uno de los favoritos dentro de los demócratas para ocupar la vacante que dejará el gobernador de California Gavin Newsom.

El congresista estadounidense por el norte de California resaltó que durante casi dos décadas como funcionario ha “protegido a las mujeres” y que se defenderá, incluso hasta los tribunales.

El jueves, un abogado de Swalwell envió una carta de cese y desistimiento a por lo menos dos de las mujeres que acusaron al congresista, exigiendo que se detengan en sus alegatos.

CNN y el San Francisco Chronicle dijeron haber corroborado varias de las pruebas de las mujeres que respaldan sus denuncias.

La contienda por la Gobernación de California se ha complicado para los demócratas, debido al elevado número de aspirantes registrados, que supera la decena, y que fragmentan la intención de voto, lo que permite a los dos candidatos republicanos una opción para pasar las primarias, que se celebrarán en junio.

Los dos candidatos más votados en las elecciones primarias de California competirán por la elección de noviembre, sin importar el partido al que pertenecen.

En la última encuesta de la Universidad de California Berkeley, Swalwell, de 45 años, tenía el 13 % del apoyo de los votantes probables, empatado en el primer lugar con otros tres precandidatos demócratas, pero por debajo de los dos republicanos, que superan el 20 % cada uno.

 


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