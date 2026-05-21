Denuncian presunto caso de intoxicación tras ingerir comida china

Una familia del municipio de Parras denunció públicamente un presunto caso de intoxicación alimentaria tras consumir comida china en un establecimiento ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, señalando que al menos cuatro integrantes resultaron afectados y tuvieron que recibir atención médica.

De acuerdo con el testimonio de doña Diana, familiar de los afectados, los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando acudieron a comprar varios platillos en el negocio conocido como “Lucky Comida China”.

Horas después de haber consumido los alimentos, comenzaron a presentar malestares estomacales severos, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud.

La situación más delicada correspondió a la señora Gloria, de 61 años de edad, quien permaneció internada debido a complicaciones en su estado de salud y el miércoles fue trasladada a la ciudad de Saltillo para recibir atención médica especializada, donde lamentablemente este jueves se dio la mala noticia de que perdió la vida, aún sin especificar las causas de su deceso.

Entre los afectados también se encuentra un menor de 8 años, así como Ángel, de 38 años, y otro integrante de la familia, quienes continúan presentando una fuerte infección estomacal.

Ante esta situación, la familia pidió la intervención de las autoridades del sector salud para que realicen inspecciones en restaurantes y establecimientos de comida, con el fin de evitar que se comercialicen alimentos en mal estado o de días anteriores.

Asimismo, doña Diana aseguró que interpondrán una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, buscando que se investigue lo ocurrido y evitar que otras personas pasen por una situación similar, hasta el momento por parte de las autoridades no se ha emitido algún informe de lo sucedido.

Con información de Francisco Pecina

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