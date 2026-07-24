Denuncian penalmente a 'Lady Tandas'; daño sumaría $3.2 mdp

La exposición del caso en redes sociales puede representar un riesgo, ya que si la persona señalada conoce anticipadamente el avance de las investigaciones

Un grupo de personas que asegura haber sido víctima de un presunto fraude cometido por Tabatha Priscila, identificada en redes sociales como “Lady Tandas”, interpuso denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos y, en caso de acreditarse la probable responsabilidad, se solicite una orden de aprehensión. El abogado litigante Jorge Garza, quien representa a parte de los denunciantes, informó que hasta ahora tienen identificadas aproximadamente 30 víctimas, con pérdidas cercanas a 3 mil 200 pesos por persona.

El litigante explicó que las querellas fueron promovidas el pasado jueves por un grupo de afectados que decidió acudir a su despacho jurídico para emprender acciones legales. Indicó que dentro de las denuncias solicitaron al Ministerio Público acelerar las investigaciones con el fin de que, una vez integrados los datos de prueba necesarios, pueda solicitarse al juez de control la medida cautelar correspondiente.

Piden a más afectados acudir ante la Fiscalía

Jorge Garza señaló que, conforme el caso ha sido difundido en redes sociales, han surgido nuevas personas que afirman haber perdido dinero; sin embargo, subrayó que expresar una inconformidad en internet no tiene efectos legales si no se presenta una denuncia formal ante la autoridad competente.

Precisó que incluso la propia Fiscalía ha reconocido públicamente que existe una diferencia entre el número de personas que comentan el caso en redes sociales y aquellas que realmente han acudido a denunciar, por lo que exhortó a quienes se consideren afectados a presentar la querella correspondiente.

Añadió que la exposición del caso en plataformas digitales también puede representar un riesgo, ya que si la persona señalada conoce anticipadamente el avance de las investigaciones, podría intentar evadir la acción de la justicia antes de que concluyan las diligencias ministeriales.

Investigación apunta a presuntas irregularidades en tandas

De acuerdo con la información proporcionada por las víctimas a la defensa legal, el esquema comenzó con tandas que aparentemente se desarrollaban con normalidad, situación que permitió generar confianza entre más participantes y ampliar el número de personas involucradas.

El abogado comentó que entre los presuntos afectados existen ciudadanos que actualmente viven en Estados Unidos y que participaron en esas dinámicas con la expectativa de recibir el dinero comprometido. No obstante, aseguró que posteriormente comenzaron los incumplimientos, lo que finalmente motivó la presentación de las denuncias penales.

Explicó que el grupo representado por su despacho calcula afectaciones cercanas a 3 mil 200 pesos por cada persona, aunque puntualizó que corresponderá al Ministerio Público establecer durante la investigación el monto total del posible fraude y el número definitivo de víctimas.

Versiones en redes sociales no han sido confirmadas oficialmente.

En redes sociales también circulan publicaciones donde se afirma que Tabatha Priscila presuntamente habría realizado las operaciones junto con su esposo, quien supuestamente ofrecía gestionar créditos del Infonavit para atraer a más personas interesadas.

Asimismo, usuarios han difundido la versión de que ambos presuntamente abandonaron Monclova y se trasladaron a Saltillo. Sin embargo, esas versiones no fueron confirmadas por el abogado Jorge Garza durante la entrevista ni cuentan hasta el momento con información oficial emitida por la Fiscalía General del Estado, por lo que permanecen como señalamientos difundidos por terceros.

Finalmente, el litigante reiteró que será la autoridad ministerial quien determine, con base en las pruebas recabadas, si existen elementos suficientes para judicializar el caso. Mientras tanto, insistió en que cualquier persona que considere haber sido afectada debe acudir a presentar su denuncia formal para que pueda ser integrada a la investigación y, en su momento, reclamar la reparación del daño si así lo determina la autoridad.