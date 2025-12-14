Denuncian presunto fraude por modificaciones en testamento

Job Martínez Oviedo presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al asegurar que fue despojado de varias propiedades que, afirma, le correspondían como herencia de su hermano Juan Antonio Martínez Oviedo.

El denunciante señaló a un enfermero identificado como Rubén y al notario público número 96, José Manuel de las Fuentes Mariscal, por su presunta participación en un proceso irregular para quedarse con los bienes.

Como parte de las pruebas, Martínez Oviedo indicó que el acta de defunción de su hermano tiene fecha del 30 de noviembre de 2021, mientras que el testamento fue modificado y validado en agosto de 2022, meses después del fallecimiento.

Esta situación, dijo, pone en duda la legalidad del documento, ya que resulta imposible que el difunto solicitara cambios posteriores a su muerte.

El afectado detalló que la herencia incluye al menos tres propiedades y recordó que, antes del deceso, el enfermero habría retirado al paciente del lugar donde estaba internado sin autorización. Tras recibir amenazas al intentar localizarlo, la familia fue informada días después del fallecimiento.

Ante estos hechos, solicitó a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el caso y recuperar el patrimonio familiar.

