Desarrolla San Pedro app para monitorear unidades de transporte

El municipio de San Pedro Garza García anunció el desarrollo de una nueva aplicación móvil que permitirá a los usuarios conocer, en tiempo real, la ubicación exacta de las unidades de los circuitos municipales gratuitos.

El anuncio fue realizado por el alcalde Mauricio Farah durante la inauguración del nuevo "Circuito Canteras", una ruta intramunicipal que conectará de forma gratuita a los vecinos de la zona de Valle del Mirador y Canteras con la Alameda, en el centro de Monterrey.

Con el lanzamiento de esta herramienta digital, la administración municipal busca que los pasajeros dejen de esperar a ciegas en las paradas y puedan planificar sus traslados con precisión.

“Muy contento de seguir creciendo estas rutas intramunicipales, y ahora, con esta ruta que va hacia la Alameda”, indicó Farah.

La aplicación dará cobertura a toda la red de movilidad del municipio, la cual acaba de alcanzar las 20 rutas en operación con la incorporación del Circuito Canteras.

“En este programa, que más o menos llevamos invertidos $24 millones de pesos anuales en estas ya 20 rutas que tenemos; hemos beneficiado a casi un millón de personas en lo que va este programa son las que se han visto, beneficiadas con este transporte que ha sido de muchísima ayuda, de primerísimo nivel”.

Circuito Canteras cuenta con rutas intramunicipales

El munícipe sampetrino detalló que este robusto sistema de transporte gratuito incluye rutas intramunicipales, el sistema Unibús para universitarios y el transporte escolar para planteles del Centrito y el poniente.

Mientras se consolida el lanzamiento de la app, el nuevo circuito ya se encuentra brindando servicio para conectar el oriente de San Pedro con Monterrey.

Las unidades transitan por vialidades clave como la avenida Lázaro Cárdenas (con paradas en Frida Kahlo y Trébol Park) y cruzan por el túnel Loma Larga con destino final en la Alameda.

Al corte de listón asistieron vecinos del sector oriente, acompañados por el Secretario General, Luis Susarrey; el Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd; y el Director de Movilidad, Gabriel Ponce.

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