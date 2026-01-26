Podcast
Tamaulipas

Construyen segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria

Conagua desarrolla 17 proyectos hidráulicos en el país; en Tamaulipas, la nueva línea del acueducto duplicará el abasto de agua a 150 mil familias

  • 26
  • Enero
    2026

Durante el evento de entrega de apoyos para el bienestar, realizado en Reynosa como parte de una estrategia nacional, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que en México se desarrollan actualmente 17 proyectos hidráulicos con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable para todos los mexicanos.

Entre estos proyectos se encuentra uno que se ejecuta en el estado de Tamaulipas: la construcción de la segunda línea del acueducto Ciudad Victoria, una obra estratégica que permitirá duplicar la cantidad de agua que reciben las familias de la capital del estado.

El titular de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que el proyecto contempla una infraestructura de gran alcance.

“Se trata de un acueducto de 54 kilómetros, además de una nueva planta potabilizadora que va a dotar a Ciudad Victoria de agua de muy buena calidad”, señaló.

De acuerdo con el funcionario federal, esta obra beneficiará a aproximadamente 150 mil familias y está planeada para tener una vida útil de 50 años, con lo que se busca asegurar el suministro de agua potable para las generaciones presentes y futuras.

Con este nuevo acueducto, se garantiza que las futuras generaciones puedan contar con agua suficiente en sus hogares, fortaleciendo la infraestructura hídrica de Ciudad Victoria y reduciendo los problemas de desabasto que históricamente ha enfrentado la ciudad.

Durante su intervención, el director general de la Conagua expresó su agradecimiento al Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, al señalar que el trabajo conjunto entre la federación y el estado se refleja en mejoras sustanciales en la infraestructura que benefician directamente a la ciudadanía.

“Destacar que nos pusimos de acuerdo con el gobernador y con su equipo, y quiero aprovechar este momento para destacar que el trabajo en equipo da buenos resultados. Hemos tenido una extraordinaria coordinación con el gobernador, a quien le pido que den un fuerte aplauso porque es alguien que de veras se preocupa por este trabajo”, expresó Morales López.

Asimismo, reconoció que será el Gobierno del Estado, con recursos propios, quien construya una planta potabilizadora adicional como complemento de esta obra hidráulica, lo que permitirá garantizar una mejor calidad del agua para las familias de Ciudad Victoria.

Las autoridades destacaron que este tipo de proyectos forman parte de una política integral para atender el rezago en infraestructura hídrica y asegurar el derecho humano al agua en todo el país.

“El Gobierno del Estado está construyendo la potabilizadora y la Federación está construyendo 54 kilómetros del acueducto. Estamos hablando de una inversión del orden de los 2 mil 600 millones de pesos para que eso sea posible”, concluyó el director general de la Conagua.


