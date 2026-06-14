Descarta UDC que elección pueda anularse por el llamado 'QR Gate'

La posibilidad de que los tribunales electorales anulen la elección de diputados locales en Coahuila por el denominado “QR Gate” es prácticamente inexistente, afirmó el dirigente estatal de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Evaristo Lenin Pérez Rivera, al señalar que la amplia diferencia de votos registrada en las urnas y las causales previstas en la ley hacen inviable revertir los resultados.

El dirigente partidista sostuvo que las impugnaciones promovidas por Morena y el Partido del Trabajo forman parte de los recursos legales a los que tienen derecho los partidos políticos, aunque consideró que los argumentos presentados hasta ahora carecen de la fuerza jurídica necesaria para modificar el resultado de la elección.

“Me parece tan abismalmente distanciado el resultado que sería muy complicado y muy difícil que alguna autoridad electoral vaya a revertirlo. En lo que tengo de participación política jamás he visto que un tribunal revierta triunfos tan amplios como los que se manifestaron en Coahuila”, declaró.

El también exdiputado federal, señaló que existen distritos donde las diferencias entre el primero y segundo lugar fueron de tres a uno e incluso de cuatro a uno, lo que a su juicio refleja una decisión clara de los electores.

Advierte que señalamientos contra "QR Gate" no encuadran dentro de los supuestos

Pérez Rivera afirmó que las causales para anular una elección están claramente establecidas en la legislación electoral y advirtió que los señalamientos relacionados con el denominado “QR Gate” no encuadran dentro de esos supuestos.

“Este argumento me parece que no tiene futuro jurídico para que pueda ser viable”, sostuvo.

El dirigente de UDC consideró que Morena y el PT deberían concentrarse en analizar las razones de la disminución de su votación en lugar de atribuir la derrota a presuntas irregularidades.

“Hay que entrar en la reflexión interna, analizar qué pasó y por qué han tenido un colapso evidente de votos del 2023 hacia acá”, señaló.

Pérez Rivera añadió que factores relacionados con el contexto nacional, la economía, la seguridad y la percepción ciudadana sobre diversos temas públicos también forman parte de la explicación de los resultados electorales observados en Coahuila.

Defiende permanencia de UDC como fuerza política estatal

En otro tema, defendió la permanencia de UDC como fuerza política estatal y destacó que el partido logró conservar su registro con votación propia.

“Nosotros obtuvimos el 3.7 por ciento por nosotros mismos. UDC tiene 30 años de existencia y hemos logrado mantener nuestro registro con votos propios”, afirmó.

Finalmente, advirtió que una eventual anulación de la elección bajo los argumentos actualmente planteados sentaría un precedente negativo para el sistema democrático.

“Sería una verdadera barbaridad que eso se sentara como precedente, porque estaríamos hablando de un debilitamiento grave de la democracia ante un resultado tan amplio como el que se presentó en Coahuila”, concluyó.

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