Descarta PRI Coahuila participar en 'guerra sucia' electoral

Ante las descalificaciones públicas entre diversos candidatos rumbo al proceso electoral del próximo 7 de junio, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Robles Lostanau, afirmó que su militancia está concentrada en trabajar y no en entrar al juego de las provocaciones.

El dirigente y también legislador señaló que, a pesar de los constantes ataques y ofensas entre los contendientes de otros partidos, el objetivo del PRI es avanzar con propuestas en lugar de criticar o responder a los señalamientos.

"Lo que les puedo decir es que seguimos trabajando, nosotros no nos metemos con nadie, nosotros no atacamos ni queremos provocar. Alguien internamente me decía que por qué no atacamos, y yo respondo: por qué voy a dejar de trabajar si ataco..,Mejor avanzo en el partido", declaró Robles Lostanau.

Al ser cuestionado sobre la situación interna de Morena, el líder priista consideró que el reciente cambio en su dirigencia envía un mensaje negativo en pleno proceso electoral.

"La sabiduría ranchera es la más efectiva: nunca hay que cambiar de caballo a mitad de camino. Solamente cuando se esté ahogando el caballo... Entonces, están cambiando de dirigencia a mitad de elección", puntualizó.Finalmente, Robles Lostanau aseveró que las investigaciones y señalamientos por temas de narcotráfico, en los cuales ha intervenido el gobierno de Estados Unidos, representan un golpe directo que afecta la credibilidad del partido morenista

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