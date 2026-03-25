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Coahuila

Destacan coordinación tras reunión de seguridad en Saltillo

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, destacó los avances en cateos y operativos conjuntos que se han venido ejecutando

  • 25
  • Marzo
    2026

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó del aseguramiento en Torreón de n 23 kilogramos de marihuana y 3 kilogramos de cristal, así como de armas largas y cortas además de operativos coordinados en Coahuila tras reunión de seguridad en Saltillo

Luego de la reunión de seguridad realizada en la presidencia municipal de Saltillo, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, destacó los avances en cateos y operativos conjuntos que se han venido ejecutando en distintas regiones de Coahuila como parte de la estrategia para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad. Señaló que estas acciones derivan de los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Federico Fernández Montañez

Entre los resultados recientes, sobresale un cateo efectuado en el fraccionamiento Villas San Ángel, en Torreón, donde elementos de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado aseguraron 23 kilogramos de marihuana y 3 kilogramos de cristal, así como 3 armas largas y 3 armas cortas.

Durante el operativo, autorizado por un juez de control, también se decomisaron dos armas largas, tres armas cortas y una réplica, además de que el inmueble quedó bajo resguardo y a disposición de la Fiscalía General de la República en la región Laguna.

El fiscal subrayó que estos operativos se realizan con la participación coordinada de corporaciones como la Agencia de Investigación Criminal, la Policía de Acción y Reacción, el Grupo de Reacción Especial Coahuila, así como fuerzas federales. Asimismo, reconoció el trabajo de inteligencia encabezado por el Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo y reiteró que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener la seguridad en la entidad.

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