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Coahuila

Destacan labor social y humana de docentes en Coahuila

Leonardo Jiménez, director del Colegio de Bachilleres de Coahuila, aseguró que la labor de los docentes debe reconocerse y promoverse entre el magisterio

  • 14
  • Mayo
    2026

El director estatal del Colegio de Bachilleres de Coahuila, Leonardo Jiménez, reconoció la entrega y compromiso de los docentes que forman parte de esta institución educativa en distintos municipios de la entidad.

Destacó que la labor de los maestros no solamente se limita a las aulas, sino que también se convierte en un respaldo importante para los jóvenes en temas personales y sociales.

El funcionario señaló que muchos docentes asumen además un papel de apoyo psicológico y orientación para los estudiantes, especialmente ante situaciones familiares o emocionales que enfrentan los jóvenes.

Indicó que este acompañamiento representa un valor fundamental dentro de la formación integral que impulsa el Colegio de Bachilleres en el estado.

Leonardo Jiménez aseguró que este tipo de acciones deben reconocerse y promoverse entre el magisterio de Coahuila, ya que contribuyen al bienestar y desarrollo de los alumnos.

Añadió que la cercanía entre maestros y estudiantes fortalece el ambiente escolar y permite brindar mayores oportunidades de apoyo a quienes más lo necesitan.


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