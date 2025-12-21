Destinan 480 mdp a víctimas de explosión en Iztapalapa: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que se destinaron 480 millones de pesos para la reparación de daños a víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La mandataria capitalina detalló que el monto corresponde a 143 acuerdos reparatorios, de los cuales el 90% del recurso ya fue pagado a las familias afectadas, mientras que el resto está próximo a solventarse.

Una cifra histórica de reparación

Durante una conferencia de prensa, Brugada calificó el monto como histórico, al señalar que no existen precedentes similares en la ciudad ni en el país para este tipo de hechos.

“Se han logrado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas, con un monto total de 480 millones de pesos. Es una cifra histórica y todo está a cargo de la empresa que asumió la reparación de daños”, subrayó.

De los recursos comprometidos, 429 millones de pesos ya fueron entregados, mientras que el restante se encuentra en proceso de pago.

Atención inmediata a las víctimas

La jefa de Gobierno destacó que tras la explosión se desplegó un operativo de emergencia con más de mil 400 funcionarios, entre bomberos, policías, brigadistas, personal de Protección Civil, paramédicos y especialistas.

Indicó que todas las personas lesionadas recibieron atención médica inmediata, y agradeció al personal de salud de los 23 hospitales que atendieron a los afectados.

Actualmente, todas las personas hospitalizadas ya fueron dadas de alta y continúan su recuperación en casa.

Brugada añadió que 75 enlaces del Gobierno de la Ciudad de México brindaron acompañamiento permanente a las víctimas y sus familias desde el primer momento, con asesoría y apoyo para atender sus necesidades.

¿Qué ocurrió en el Puente de la Concordia?

El 10 de septiembre, una pipa de gas explotó mientras circulaba en Santa Marta Acatitla, en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el tanque presentó una ruptura tras chocar con un objeto sólido, lo que provocó la fuga de gas y su posterior ignición. Las autoridades descartaron que el accidente haya sido causado por un bache o volcadura del vehículo.

