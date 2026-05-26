Detienen a sobrino de 'El Chapo'; cuenta con orden de extradición

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre dos acciones relevantes realizadas por fuerzas federales contra estructuras del crimen organizado en Sonora y Chiapas.

De acuerdo con el funcionario, las operaciones fueron resultado de trabajos de inteligencia militar encabezados por la Secretaría de la Defensa Nacional y coordinados con la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

Detienen en Sonora a sobrino de “El Chapo”

En Nogales, Sonora, autoridades federales detuvieron a Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

García Harfuch detalló que el detenido cuenta con una orden de extradición, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre los cargos en su contra ni el país solicitante.

¿Quién es Isai “N”, sobrino de “El Chapo” Guzmán?

El nombre de Isai “N” ya había aparecido anteriormente en investigaciones federales relacionadas con el entorno cercano al Cártel de Sinaloa.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 21 de junio de 2008, cuando la entonces Policía Federal Preventiva lo detuvo en Sinaloa durante el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato.

En aquel momento tenía 25 años y fue capturado en posesión de dos armas de fuego. Las autoridades indicaron entonces que contaba con antecedentes penales.

Tras esa detención, Isai “N” aseguró ser hermano de Enoc Martínez Zepeda, quien también había sido arrestado años antes, en julio de 2005, en uno de los retenes instalados por el Ejército Mexicano en carreteras de Sinaloa.

La nueva captura ocurre en medio del reforzamiento de las acciones federales contra estructuras criminales ligadas al narcotráfico y operadores cercanos al Cártel de Sinaloa, organización fundada por “El Chapo” Guzmán y otros líderes del crimen organizado.

Las investigaciones señalan que presuntamente estaría vinculado con una organización dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas con operaciones dirigidas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Entre los señalamientos en su contra destaca la supuesta coordinación de una operación para trasladar y comercializar alrededor de 10 mil pastillas de fentanilo hacia territorio estadounidense durante el año pasado.

Operativo en Tapachula deja decomiso de droga y armas

En una segunda acción realizada en Tapachula, Chiapas, fuerzas de seguridad cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble donde aseguraron 687 kilogramos de cocaína.

Además de la droga, las autoridades decomisaron 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

El titular de la Secretaría de Seguridad señaló que estas operaciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales.

Finalmente, García Harfuch agradeció el apoyo y la colaboración de las autoridades del Gobierno de Chiapas durante el desarrollo de los operativos.

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