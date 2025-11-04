Cerrar X
Coahuila

Detienen a menor por hacerse pasar por Policía estatal

El menor de 17 años fue detenido, en presunto estado de intoxicación, tras ser sorprendido vestido con una playera oficial de la Policía estatal, en Monclova

  • 04
  • Noviembre
    2025

Un adolescente de 17 años fue detenido en Monclova tras ser sorprendido vestido con una playera oficial de la Policía estatal mientras deambulaba bajo los efectos de narcóticos. 

El hecho ocurrió la mañana del lunes en la calle 36 de la colonia 21 de Marzo, donde vecinos alarmados reportaron a las autoridades la presencia de un supuesto agente con comportamiento errático.

Al arribar los elementos municipales, confirmaron que el joven no pertenecía a ninguna corporación y presentaba síntomas de intoxicación.

De acuerdo con el informe homologado de Seguridad Pública Municipal, el menor, identificado como Vicente Gabriel “N”, caminaba por el cruce de las calles 36 y 20 de Noviembre simulando realizar labores de vigilancia.

Tras ser interrogado, aseguró que la prenda le había sido regalada por su abuela, aunque los oficiales notaron incoherencias en su versión.

Momentos después, fue localizado nuevamente en unas tapias abandonadas junto a un hombre identificado como Gerardo Francisco “N”, de 42 años, ambos consumiendo sustancias tóxicas y riendo sin control.

Los dos fueron detenidos y puestos a disposición del juez calificador, quien determinó que el menor enfrentará cargos por portar indebidamente un uniforme oficial.

El incidente causó gran expectación entre los vecinos, quienes afirmaron que el muchacho era conocido en la zona y había mostrado comportamientos extraños en días recientes.

La Policía Municipal exhortó a la ciudadanía a no portar uniformes o insignias oficiales sin autorización, recordando que esta práctica puede constituir una falta administrativa o incluso un delito.

El caso del llamado “mini estatal” será turnado al Ministerio Público para Menores Infractores, mientras se refuerzan los operativos de vigilancia en la colonia 21 de Marzo para evitar nuevos episodios similares.


