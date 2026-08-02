Dipetre reporta finanzas sólidas y pagos sin retrasos

Además, aseguró que no existen retrasos en el pago de pensiones para los más de 11 mil beneficiarios de la Sección 38, la UAdeC y la UAAAN.

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) presentó ante el Congreso del Estado su Informe de Avance de Gestión Financiera del último trimestre, en el que destacó la solidez de sus finanzas y el manejo transparente de los recursos destinados al sistema pensionario.

Fortalecen el fondo de pensiones

El director general, Osvaldo Aguilar, informó que la institución continúa fortaleciendo el fondo de pensiones mediante la colocación de 233 millones de pesos en préstamos para trabajadores activos y jubilados, cuyos rendimientos benefician directamente el patrimonio de los derechohabientes.

Además, aseguró que no existen retrasos en el pago de pensiones para los más de 11 mil beneficiarios de la Sección 38, la UAdeC y la UAAAN.

Incorporan a nuevos jubilados

Como parte de las acciones recientes, Dipetre incorporó a 48 nuevos jubilados al padrón de beneficiarios y anunció su participación en la próxima reunión de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde se compartirán estrategias para fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.