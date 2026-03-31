DIPETRE reporta finanzas sanas en Cuenta Pública 2025

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) entregó en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, informó su titular, Osvaldo Villarreal. Con este acto, la dependencia da cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente en materia de rendición de cuentas.

De acuerdo con el funcionario, el informe refleja el estado financiero de la institución y es resultado del trabajo administrativo llevado a cabo por el personal del organismo, el cual forma parte de la estructura descentralizada del gobierno estatal.

Villarreal destacó que la adecuada gestión de los recursos ha permitido mantener un balance estable, respaldado por prácticas contables ordenadas y responsables.

Asimismo, enfatizó que la disciplina financiera es un pilar fundamental para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso del presupuesto público. Entre las prioridades de la DIPETRE, señaló, se encuentra asegurar el pago oportuno de pensiones, jubilaciones y prestaciones, un compromiso que —afirmó— se ha cumplido de manera constante en beneficio de las y los derechohabientes.

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