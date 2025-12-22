Dipetre entrega aguinaldos a 12,000 pensionados de la educación

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), encabezada por el licenciado Osvaldo Aguilar Villarreal, realizó este día la entrega de los aguinaldos correspondientes a cerca de 12 mil pensionados del sector educativo. El pago se efectuó en tiempo y forma, garantizando así el cumplimiento de esta prestación tan esperada por los beneficiarios en la presente temporada.

Aguilar Villarreal destacó que este logro fue posible gracias a una adecuada planeación financiera y al respaldo institucional que se ha brindado a la dependencia, lo que permitió cumplir sin contratiempos con los compromisos establecidos con los pensionados, quienes dependen de estos recursos para atender sus necesidades durante las fiestas decembrinas.

Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo ha sido fundamental para fortalecer a la Dipetre y asegurar la estabilidad en el pago de prestaciones. Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad económica de los trabajadores de la educación ya jubilados.

