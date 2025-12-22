Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_36_12_PM_4aa8394c93
Coahuila

Dipetre entrega aguinaldos a 12,000 pensionados de la educación

La Dirección de Pensiones cumplió en tiempo y forma con el pago del aguinaldo a cerca de 12 mil jubilados del sector educativo en el estado

  • 22
  • Diciembre
    2025

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), encabezada por el licenciado Osvaldo Aguilar Villarreal, realizó este día la entrega de los aguinaldos correspondientes a cerca de 12 mil pensionados del sector educativo. El pago se efectuó en tiempo y forma, garantizando así el cumplimiento de esta prestación tan esperada por los beneficiarios en la presente temporada.

Aguilar Villarreal destacó que este logro fue posible gracias a una adecuada planeación financiera y al respaldo institucional que se ha brindado a la dependencia, lo que permitió cumplir sin contratiempos con los compromisos establecidos con los pensionados, quienes dependen de estos recursos para atender sus necesidades durante las fiestas decembrinas.

Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo ha sido fundamental para fortalecer a la Dipetre y asegurar la estabilidad en el pago de prestaciones. Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad económica de los trabajadores de la educación ya jubilados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2025_12_23_201926_1faa74360b
'Presupuesto estatal se aprobó responsablemente': Álvaro Moreira
AP_25358020473692_1aa080d96c
Camioneros demandan a California por plan de revocar licencias
photo_5057869735814433545_y_77d58ef2e2
Secretaria de Igualdad cierra 2025 con 69,000 servicios
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_07_52_PM_d8cc51cb7d
¡Navidad para todos! El Juguetón Azteca lleva alegría a Guadalupe
nacional_embajada_eua_mexico_9001666016
Embajada de EUA pide extremar precauciones en fiestas decembrinas
AP_25357727905813_a5f345db5b
Travis Kelce podría jugar su último partido de local este jueves
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×