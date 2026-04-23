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Coahuila

Toma protesta Cabildo Infantil 2026 en Saltillo

Autoridades municipales, legisladores, docentes y familias acompañaron este ejercicio cívico que promueve la formación de ciudadanos comprometidos.

  • 23
  • Abril
    2026

El alcalde Javier Díaz González, junto a la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezaron la toma de protesta del Cabildo Infantil 2026, integrado por 21 niñas y niños que presentaron propuestas enfocadas a mejorar el entorno y la calidad de vida en la ciudad.

 Durante la sesión, el edil destacó la relevancia de fomentar la participación ciudadana desde temprana edad como base para fortalecer la democracia.

Alta participación y selección de propuestas

En su mensaje, Díaz González señaló que las ideas expuestas por la niñez no concluyen con el evento, sino que representan el inicio de un proceso en el que las autoridades deberán escuchar y considerar sus planteamientos

En esta edición, el Cabildo Infantil duplicó la participación del año anterior al recibir 8 mil 166 propuestas, las cuales fueron analizadas por especialistas hasta seleccionar a los 21 integrantes finales.

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Durante la sesión, se abordaron temas como inclusión, medio ambiente, educación, seguridad y desarrollo social, propuestas que fueron entregadas al alcalde para su canalización a las distintas comisiones edilicias. 

Autoridades municipales, legisladores, docentes y familias acompañaron este ejercicio cívico que promueve la formación de ciudadanos comprometidos.

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