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Paro de la CNTE deja sin clases a más de un millón de alumnos

Mario Delgado llamó a los docentes a regresar a las aulas para concluir de manera ordenada el ciclo escolar y defendió los avances salariales y de pensiones

  • 09
  • Junio
    2026

A pocas semanas de que concluya el ciclo escolar 2025-2026, el paro de labores impulsado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene sin clases a 1 millón 410 mil 459 alumnos en seis entidades del país, de acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El titular de la SEP, Mario Delgado, detalló que las entidades con mayores afectaciones son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, donde continúan suspendidas las clases.

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Oaxaca concentra el mayor número de escuelas cerradas

De acuerdo con las cifras, Oaxaca es el estado más afectado por el paro magisterial, con 80.6% de sus escuelas sin actividades.

En Chiapas permanecen cerradas 2,450 escuelas, equivalentes al 13% del total estatal, mientras que en Guerrero hay 1,359 planteles en paro, lo que representa el 14.7%.

Mientras que en Michoacán, se reportan 684 escuelas cerradas, alrededor del 6% del sistema educativo estatal, y en Zacatecas permanece suspendida la mitad de las actividades escolares. En contraste, la Ciudad de México registra únicamente 10 escuelas en paro.

Subrayó que estas cifras representan una afectación importante para miles de familias y estudiantes que se encuentran en la etapa final del calendario escolar.

Además, hizo un llamado a la CNTE para retomar las actividades académicas y concluir el ciclo de manera ordenada.

“Es importante ya regresar a clases, porque estamos dentro de la etapa final del ciclo escolar”, afirmó.

También señaló que algunos grupos de la Coordinadora se habían opuesto anteriormente a modificar el calendario escolar para adelantar vacaciones, argumentando que querían mantener las clases, pero ahora mantienen el paro en distintas entidades.

Destaca aumentos salariales y reinstalaciones

Delgado defendió los cambios en la política educativa desde el inicio de los gobiernos de Morena y destacó que se han reinstalado más de 1,100 maestros y maestras que fueron suspendidos o perseguidos por oponerse a la reforma educativa de 2013.

Además, resaltó el incremento salarial que ha recibido el magisterio en los últimos años. Según los datos presentados, el salario promedio de un maestro de primaria pasó de $9,580 pesos durante el gobierno de Felipe Calderón a $17,635 pesos con Andrés Manuel López Obrador, y actualmente supera los $20,000 pesos.

“Es el doble de lo que ganaban con Calderón. Es una de las mejores medidas y un gran reconocimiento al Magisterio Nacional”, afirmó.

También mencionó aumentos para personal administrativo y docente de otros niveles educativos, al considerar que existe una política de recuperación salarial frente a las pérdidas registradas durante el periodo neoliberal.

Aaseguró que la SEP ha mantenido atención permanente a las demandas magisteriales en los estados con mayores conflictos.

En Oaxaca, indicó que se han destinado más de $23,000 millones de pesos en distintos programas y apoyos educativos.

En Zacatecas, explicó que se aprobaron recursos extraordinarios por alrededor de $47 millones de pesos para bonos especiales, apoyos a jubilados y plazas de nivel superior.

Para Chiapas, detalló que se incorporaron más de 670 plazas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), se autorizaron 10,538 cambios de centro de trabajo y se asignaron 1,017 nombramientos de incremento de horas, además se destinaron cerca de $248 millones de pesos para bonos, reinstalaciones y pagos pendientes.

Por otra parte, sostuvo que el gobierno mantiene disposición permanente al diálogo y reiteró que se trabaja en dos de las principales demandas de la CNTE: la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y la revisión del sistema de pensiones derivado de la Ley del ISSSTE de 2007.

“Deben participar todas y todos los maestros, que escuela por escuela recojamos esas opiniones para construir la iniciativa”, sostuvo.

Afirmó que la presidenta ha instruido que cualquier reforma sobre Usicamm se construya con la participación de todos los docentes, escuela por escuela, para garantizar transparencia y evitar prácticas de nepotismo, favoritismo o corrupción.

Respecto a las pensiones, aseguró que el actual modelo combina cuentas individualizadas con una vertiente solidaria a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo que busca garantizar jubilaciones dignas para las y los maestros.

Aun así, insistió en que el gobierno respeta el derecho a la manifestación pacífica, aunque considera que “no es necesario” recurrir a paros prolongados cuando existen mesas de atención y negociación permanentes.

“Hay una atención permanente por parte de la Secretaría de Educación Pública y tenemos la instrucción de atender los casos de justicia que aún están pendientes”, concluyó.


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