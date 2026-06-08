Reciben en la secretaría de educación a maestros manifestantes 

Integrantes del magisterio coahuilense reiteraron sus demandas ante las autoridades federales y estatales de educación durante una reunión de trabajo que, aseguraron, no tuvo carácter protocolario, sino que representó un espacio para plantear de manera directa las principales necesidades del sector educativo.

Entre los reclamos destacó la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que ha afectado las condiciones de retiro de miles de trabajadores de la educación.

Los docentes señalaron que el actual esquema de pensiones dificulta el acceso a una jubilación digna después de décadas de servicio frente a las aulas. Indicaron que muchos maestros dedican entre 30 y 35 años a la formación de estudiantes, por lo que consideran indispensable garantizar un retiro justo que les permita mantener una adecuada calidad de vida al concluir su trayectoria profesional.

Fue en las instalaciones de la secretaría de educación donde se llevó acabo dicha reunión además del tema pensionario, los trabajadores de la educación demandaron mejoras salariales y mayores inversiones en infraestructura escolar.

Argumentaron que el incremento en el costo de vida ha reducido el poder adquisitivo de los docentes, mientras que numerosos planteles requieren mejores condiciones para brindar un servicio educativo de calidad.

Durante el encuentro también destacaron la participación de maestras y maestros de distintas regiones de Coahuila, quienes refrendaron su disposición de continuar impulsando estas demandas.

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