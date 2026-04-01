Ejército y Guardia Nacional alistan exposición militar en Torreón

Del 8 de abril al 4 de mayo, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional realizarán en Torreón la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, un evento abierto al público que busca mostrar parte de las operaciones, equipo y capacidades de las fuerzas armadas.

La exhibición se instalará en el Centro de Convenciones de Torreón y contempla la participación de personal de la XI Región Militar y la 6.ª Zona Militar, en coordinación con el Gobierno de Coahuila, de acuerdo con información de autoridades castrenses.

La inauguración está programada para el 8 de abril a las 10:00 horas y será encabezada por el general de división de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, junto a autoridades estatales y municipales.

Como parte del arranque del evento, se prevé un sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, con maniobras que forman parte de sus ejercicios de adiestramiento.

Durante la exposición, los asistentes podrán recorrer áreas con vehículos militares, módulos informativos y exhibiciones relacionadas con distintas funciones del personal, entre ellas el Plan DN-III-E, transmisiones, industria militar, formación en planteles castrenses y unidades de fuerzas especiales.

El evento también incluirá actividades interactivas y espacios informativos para el público en general, con el objetivo de acercar a la ciudadanía al trabajo que realizan las fuerzas armadas en el país.

Autoridades señalaron que este tipo de exposiciones buscan fortalecer el vínculo entre la población y las instituciones de seguridad, además de promover la convivencia familiar en espacios públicos.

La exposición estará disponible durante casi un mes en la región Laguna, y no se descarta que este tipo de actividades puedan replicarse posteriormente en otras ciudades del estado, como Saltillo.

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