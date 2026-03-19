Fallece persona tras descarrilamiento de tren en Aguascalientes

Un tren de carga descarriló en el estado de Aguascalientes, dejando como saldo al menos una persona fallecida y varios lesionados, en un accidente que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Accidente moviliza a cuerpos de emergencia

El incidente ocurrió el 19 de marzo en las inmediaciones de los municipios de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, cuando un convoy ferroviario se salió de las vías por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y corporaciones locales acudieron al sitio para atender a los afectados y asegurar la zona.

Saldo de víctimas y lesionados

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente dejó una persona sin vida, además de entre seis y siete personas lesionadas, algunas de ellas con heridas de gravedad.

Las víctimas serían en su mayoría migrantes que viajaban de manera irregular a bordo del tren de carga. Entre los heridos, se reportan casos con lesiones severas que requirieron traslado inmediato a hospitales cercanos.

Magnitud del descarrilamiento

El tren, presuntamente operado por una empresa ferroviaria de carga, estaba conformado por decenas de vagones, de los cuales más de 20 se descarrilaron, provocando daños materiales significativos.

El convoy transportaba material industrial pesado, lo que complicó las labores de rescate y retiro de unidades, mismas que podrían prolongarse durante varios días.

Investigan causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han determinado una causa oficial del descarrilamiento; sin embargo, entre las líneas de investigación se contempla un posible acto de vandalismo o daños en la infraestructura ferroviaria.

Peritos especializados realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El área del accidente fue acordonada y resguardada para permitir las maniobras de retiro de los vagones y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, se mantiene vigilancia en el lugar mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños.

Contexto de riesgo en rutas ferroviarias

Este tipo de incidentes pone nuevamente en evidencia los riesgos asociados al uso de trenes de carga por parte de migrantes, así como los desafíos en materia de seguridad ferroviaria en distintas regiones del país.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones y reforzar las medidas necesarias para prevenir futuros accidentes.

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