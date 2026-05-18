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Coahuila

Escuela de Ramos Arizpe recibe bandera nacional en ceremonia

Integrantes del Ejército Mexicano realizaron la entrega oficial de la bandera nacional a la escolta del plantel, integrada por estudiantes destacados.

  • 18
  • Mayo
    2026

Alumnos de la Escuela Primaria de Nueva Creación de la colonia Urbi Villa del Real, en Ramos Arizpe, participaron en una ceremonia de abanderamiento encabezada por elementos del 69 Batallón de Infantería y autoridades municipales, como parte de un acto cívico para fortalecer los valores patrios entre la comunidad estudiantil.

Durante el evento, integrantes del Ejército Mexicano realizaron la entrega oficial de la bandera nacional a la escolta del plantel, integrada por estudiantes seleccionados por su desempeño académico, conducta y participación escolar.

La ceremonia incluyó honores a la bandera, entonación del Himno Nacional Mexicano y el juramento al lábaro patrio, con la participación de personal militar de la Sexta Zona Militar y del 69 Batallón de Infantería con sede en Saltillo.

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En el acto estuvieron presentes el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; el secretario de Desarrollo Social municipal, José Humberto García Zertuche; la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogazón Nava; y la directora de Educación municipal, Mónica Merino Sánchez.

También acudieron autoridades educativas de la Región Sureste, entre ellas la jefa del Sector Rural II, Sara Moraima Herrera Núñez; la asesora técnico pedagógica Rosalinda Moreno García; y la supervisora de la Zona Escolar 156, María Elena Salce Segura, quien además fungió como anfitriona del evento.

Como parte de la ceremonia, se reconoció la participación del ingeniero Eduardo Magallanes Zúñiga, quien realizó la donación de la bandera, el asta y el portaestandarte para la escolta escolar.

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Autoridades educativas destacaron que este tipo de actividades buscan fortalecer la identidad cívica y el respeto a los símbolos nacionales entre niñas y niños de educación básica, además de reforzar la colaboración entre instituciones educativas y fuerzas armadas.


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