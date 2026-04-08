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Coahuila

Exhibición militar llega a Torreón como vitrina de seguridad

El evento se plantea también como una estrategia de proximidad que permite a la ciudadanía conocer de cerca las labores del Ejército, Fuerza Aérea y la GN

  • 08
  • Abril
    2026

Una exposición militar interactiva que busca acercar a la población con las fuerzas armadas y reforzar el mensaje de seguridad en la entidad fue inaugurada en Torreón como parte de las actividades abiertas al público durante el periodo vacacional.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la apertura de la muestra “La Gran Fuerza de México”, instalada en el Centro de Convenciones, donde permanecerá disponible de manera gratuita hasta el 4 de mayo, con horario de 9:00 a 18:00 horas.

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El evento se plantea no solo como una exhibición de equipo y capacidades militares, sino como una estrategia de proximidad social que permite a la ciudadanía conocer de cerca las labores del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Durante el arranque, el mandatario estatal vinculó esta actividad con el contexto de seguridad en Coahuila, al destacar que la coordinación entre autoridades civiles y fuerzas armadas se mantiene como uno de los pilares en la estrategia estatal, respaldada por una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos para este año.

En ese sentido, se reiteró que la presencia militar en la entidad forma parte de un esquema permanente de colaboración institucional que ha permitido mantener indicadores de seguridad por encima del promedio nacional, particularmente en regiones como la frontera norte y La Laguna.

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La exposición incluye módulos interactivos, demostraciones de equipo táctico, experiencias inmersivas y espacios informativos sobre el funcionamiento y reclutamiento de las fuerzas armadas, además de actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

De acuerdo con autoridades militares, este tipo de exhibiciones han sido visitadas por millones de personas en el país y forman parte de una estrategia de comunicación social para mostrar el trabajo operativo y de apoyo que realizan diariamente.

El arranque en Torreón se acompañó de un sobrevuelo de aeronaves militares, como parte de la exhibición inicial que congregó a familias y visitantes en el recinto.

La muestra se suma a la agenda recreativa de Semana Santa en Coahuila, en un contexto donde el gobierno estatal busca combinar turismo, actividades culturales y fortalecimiento del tejido social.


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