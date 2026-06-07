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Coahuila

Elecciones transcurren con tranquilidad en Ramos Arizpe: Alcalde

Tomás Gutiérrez hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer su voto de forma libre y responsable, contribuyendo a que se concluya en un clima de civilidad

  • 07
  • Junio
    2026

La jornada electoral para renovar el Congreso de Coahuila se desarrolla en un ambiente de orden y tranquilidad en Ramos Arizpe, aseguró el alcalde Tomás Gutiérrez Merino tras acudir a emitir su voto este domingo.

El presidente municipal destacó que hasta el momento no se han reportado incidentes relevantes en el municipio y señaló que las condiciones de seguridad permiten a la ciudadanía acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Afirma que tres órdenes de gobierno mantienen vigilados distintos sectores de Ramos Arizpe

Gutiérrez Merino informó que las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo coordinado de vigilancia en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar que la elección se desarrolle en paz.

Indicó que elementos municipales, estatales y federales realizan recorridos preventivos y labores de monitoreo durante toda la jornada electoral para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Resalta la importancia de la participación ciudadana en estas elecciones

El alcalde resaltó la importancia de la participación ciudadana en este proceso para elegir a las y los diputados que integrarán la próxima legislatura local.

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Asimismo, reiteró que el Gobierno Municipal permanece atento a los reportes de la población y mantiene coordinación permanente con las autoridades electorales y de seguridad.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer su voto de manera libre y responsable, contribuyendo a que la jornada concluya en un clima de civilidad y respeto. 


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