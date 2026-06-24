Elena Morales descarta invitación a Mejora; regresará a Congreso

Respecto a la posible llegada de Miguel Riquelme a Torreón, Morales Núñez destacó la experiencia del exmandatario estatal para asumir dicha responsabilidad.

Ante movimientos políticos que podrían generarse tras la designacion de Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde de Torreón, la diputada electa por el Distrito 13, Luz Elena Morales Núñez, aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna invitación formal para integrarse al Gobierno del Estado, por lo que prevé reincorporarse a sus funciones legislativas en septiembre próximo.

Lo anterior luego de que su nombre ha trascendido par ocupar la coordinacion de Mejora, cargo que ocupa Gabriel Elizondo quien podria ocupar la senaduria al ser suplente del senador Miguel Riquelme.

“No hay ningún ofrecimiento al respecto. De momento regreso en funciones en el mes de septiembre, deseándole a quien será el próximo alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, el mayor de los éxitos, junto a Gabriel Elizondo, que entrará en funciones como senador. Sin duda, desde cualquier trinchera es un honor hacer equipo con nuestro gobernador”, expresó.

Sin embargo, la legisladora evitó adelantarse a cualquier definición y reiteró que, hasta el momento, no existe ningún planteamiento oficial sobre un eventual nombramiento.

Reconoce trayectoria de Miguel Riquelme

Respecto a la posible llegada de Miguel Riquelme a la Presidencia Municipal de Torreón, Morales Núñez destacó la experiencia del exmandatario estatal para asumir dicha responsabilidad.