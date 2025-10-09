Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_09_at_6_52_53_PM_90e79a952e
Coahuila

Harfuch reconoce estrategia de Coahuila; valoran el apoyo

Luz Elena Morales destacó la coordinación federal-estatal en seguridad y reprobó el uso de jet privado por parte de Fernández Noroña, señalando hipocresía

  • 09
  • Octubre
    2025

Al referirse al reconocimiento que hizo el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, sobre la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, consideró que este respaldo federal es una señal positiva para el estado.

En entrevista, señaló que ha sido testigo de que, durante la mesa para la construcción de la paz y la seguridad, autoridades federales han reconocido la coordinación y el intercambio de información que se ha logrado en Coahuila, lo que ha permitido importantes avances en el combate al crimen organizado.

“Es una buena señal que la Federación reconozca a Coahuila por esta buena práctica. La colaboración y el intercambio de información permiten actuar con mayor precisión frente al crimen organizado”, señaló la legisladora.

Califica como hipocresía el hecho de que el senador Fernández Noroña llegue a Coahuila en avión.

En otro tema, también calificó como hipocresía el polémico caso del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien arribó a Coahuila en un jet de lujo, cuando tanto ha pregonado la austeridad de la Cuarta Transformación.

“Hipocresía completamente, un discurso doble que la propia presidenta le ha instruido a manejar en ciertos medios”, dijo, añadiendo que esto no sería criticable cuando el partido Morena cuenta con un decálogo donde priorizan la austeridad


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_23_45_PM_4f778218e6
Buscan mejorar condiciones laborales y seguridad social
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_07_46_PM_3a8b84b94d
Tamaulipas y CANACO Reynosa impulsan el crecimiento económico
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T134456_130_681e0d455d
FGR contabiliza 18 personas sentenciadas en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_25_55_PM_343d2061de
Gobierno ofrece empleo temporal para rehabilitar caminos rurales 
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_23_45_PM_4f778218e6
Buscan mejorar condiciones laborales y seguridad social
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T141830_444_0b52b1bba2
Llegará Rodeo Saltillo del 17 al 19 de octubre con música y rodeo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
publicidad
×