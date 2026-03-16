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Coahuila

A Congreso de Coahuila no le preocupa 'Plan B' de Sheinbaum

El Congreso de Coahuila opera con 25 diputados y un presupuesto de $251.7 millones; cada legislador cuesta unos $10 millones, dijo Luz Elena Morales Núñez

  • 16
  • Marzo
    2026

El Poder Legislativo del Estado cuenta con 25 diputados y un presupuesto de $251.7 millones de pesos, lo que representa cerca de $10.07 millones por funcionario.

El Congreso de Coahuila aseguró que opera bajo un esquema de austeridad y manejo responsable de los recursos públicos, por lo que no le preocupa la eventual aplicación del llamado “Plan B” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de ajustes presupuestales. 

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, señaló que el Poder Legislativo coahuilense se encuentra entre los más austeros del país, tanto por su presupuesto como por el gasto por legislador. 

De acuerdo con datos comparativos de los congresos locales correspondientes a 2026, el Poder Legislativo de Coahuila cuenta con 25 diputados y un presupuesto de $251.7 millones de pesos, lo que representa un costo aproximado de $10.07 millones de pesos por legislador, cifra inferior al promedio nacional, que supera los 16 millones de pesos por diputado. 

Asimismo, el costo para sostener al Congreso equivale a $80.01 pesos por habitante, uno de los niveles más bajos entre las entidades federativas. 

Morales Núñez destacó que estos indicadores reflejan el manejo responsable del presupuesto y la política de austeridad con la que opera el Congreso local. 

“Los datos muestran cómo trabajamos en Coahuila con transparencia y austeridad, siempre pensando en la gente”, expresó. 

Añadió que, a diferencia de otros congresos estatales, el de Coahuila mantiene un número reducido de legisladores y un gasto menor por representante popular, lo que permite operar con eficiencia y sin presiones presupuestales. 

Para 2026, el Congreso estatal recibió $251 millones 786,553 pesos, lo que representa un incremento de 5% respecto a 2025; sin embargo, en términos reales, el aumento equivale aproximadamente a 1 por ciento, al considerar la inflación anual. 

La legisladora subrayó que en Coahuila existe tranquilidad respecto al manejo de los recursos públicos, al asegurar que el trabajo legislativo se realiza con responsabilidad financiera y transparencia.


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