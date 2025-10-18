Cerrar X
4cc046a4_00cc_497f_904e_2f9b9e1802ef_b845878251
Coahuila

Enfrentamiento en Coahuila deja dos policías heridos

El enfrentamiento dejó como saldo preliminar dos oficiales lesionados y un presunto agresor abatido; se desconoce el estado de salud de los policías

  • 18
  • Octubre
    2025

Un nuevo enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal y civiles armados se registró la mañana de este sábado en el municipio de Hidalgo, Coahuila, cerca de los límites con Nuevo León.

El enfrentamiento dejó como saldo preliminar dos oficiales lesionados y un presunto agresor abatido. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los policías.

6c514133-094a-4f6d-9fde-fde8e7d61d07.jfif

El intercambio de disparos ocurrió cuando los elementos estatales se toparon con presuntos miembros de un grupo delictivo, desatándose la balacera. Los dos policías heridos fueron trasladados en ambulancia al Centro de Salud “Dr. Salvador Chavarría”, en PiedrasNegras, donde permanecen bajo atención médica y vigilancia.

Este ataque, el tercero en una semana, motivó la activación de un operativo especial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las autoridades mantienen recorridos con unidades blindadas y helicópteros en busca de los responsables, mientras que el tránsito en caminos rurales ha sido restringido por seguridad.

6e600695-71d9-4acd-bf70-0e0a2db37ff4.jfif

Fernández Montañez insistió en que Coahuila no va a los brazos y que los filtros de seguridad han abonado a que este tipo de sucesos se presenten en los límites del estado y no en centros poblacionales.

Destacó la coordinación que existe con las fuerzas federales y recalcó el compromiso del Gobernador Manolo Jiménez con mantener a Coahuila en paz.

Con información de Irene Zapata.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G3f0_TN_6_XMAA_3ftu_5cec7c35cc
Pumas no sabe ganar en el BBVA; esta tarde visita a Rayados
evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
98dcf7bb_ddeb_4e2c_b423_9a5a93a43837_3db87c7929
Abren casetas al Aeropuerto para reducir tráfico en Miguel Alemán
publicidad

Últimas Noticias

Netanyahu_131f9b313a
Afirma Netanyahu que aspira a otro mandato presidencial
a74952fb67f20476ee4f5674d6b236f0ccd1ef51w_6cab46d4f8
México alerta por fuertes lluvias en cinco estados
Whats_App_Image_2025_10_18_at_9_29_20_PM_1da4fbe51c
Realiza PC Nuevo León quinto día de apoyo aéreo en Veracruz
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
publicidad
×