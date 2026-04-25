Ataque armado en bloqueo deja seis muertos en Chiapas

Un ataque armado registrado durante un bloqueo carretero en Chiapas dejó un saldo preliminar de seis personas muertas y seis más heridas este viernes, en un hecho que ha elevado la tensión en una zona marcada por conflictos agrarios históricos.

La agresión ocurrió a la altura de Venustiano Carranza, donde integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo mantenían bloqueada la vía que conecta Tuxtla Gutiérrez con Comitán.

De acuerdo con testimonios de pobladores, un grupo de hombres armados llegó al sitio a bordo de camionetas blancas, presuntamente sin placas, y abrió fuego contra habitantes de comunidades cercanas como Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza.

Enfrentamiento y caos entre pobladores

Tras el ataque, se desataron momentos de pánico. Habitantes intentaron resguardarse y auxiliar a los heridos, mientras otros confrontaron a los presuntos agresores.

Según versiones locales, durante el intercambio, los pobladores lanzaron piedras, mientras los atacantes respondieron con disparos de armas de alto poder, lo que agravó la violencia en la zona.

De manera preliminar, se reportó que seis presuntos agresores fueron abatidos durante el enfrentamiento. En el lugar quedaron evidencias como una unidad calcinada y múltiples cartuchos percutidos.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que se mantiene una sesión permanente con el Gabinete de Seguridad y autoridades de salud para atender la emergencia.

Asimismo, detalló que seis personas heridas fueron trasladadas al Hospital IMSS Rural de Venustiano Carranza, donde cuatro se reportan estables y dos reciben atención médica oportuna.

Tras los hechos, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo terrestre y aéreo en la región, mientras autoridades estatales exhortaron a la población a no difundir información no verificada.

El conflicto que originó el bloqueo, entre la OCEZ Casa del Pueblo y la Alianza de Comuneros San Bartolomé de los Llanos, ha sido atendido previamente en mesas interinstitucionales, aunque sin lograr una solución definitiva.

La jornada violenta refleja la persistencia de tensiones agrarias en esta región del sur de México, donde los desacuerdos por la tierra continúan derivando en episodios de confrontación.

Comentarios