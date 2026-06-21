Enjambre de abejas provoca emergencia en Panteón Santiago

Al menos diez personas sufrieron picaduras, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos, Cruz Roja y otros cuerpos de auxilio

Una visita familiar con motivo del Día del Padre terminó en una situación de emergencia la mañana de este domingo en el Panteón Santiago de Saltillo, luego de que un numeroso enjambre de abejas atacara a varios de los asistentes que se encontraban en el lugar para recordar a sus seres queridos.

El incidente generó momentos de preocupación entre las familias que acudieron al camposanto ubicado sobre la calzada Francisco I. Madero.

Atienden a personas lesionadas por picaduras

De acuerdo con los reportes de las autoridades, al menos diez personas sufrieron picaduras, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos, Cruz Roja y otros cuerpos de auxilio.

Los equipos de emergencia brindaron atención inmediata a los afectados y realizaron maniobras para controlar la presencia de los insectos y evitar que más visitantes resultaran lesionados.

Como consecuencia del ataque, cuatro personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. Una vez controlada la situación, las autoridades determinaron cerrar temporalmente el panteón para garantizar la seguridad de la población.

Incluso, se analizaba mantener suspendido el acceso al recinto hasta el lunes 22 de junio, como medida preventiva para evitar nuevos incidentes y permitir que la zona fuera completamente asegurada.