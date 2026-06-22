Reabren Panteón Santiago tras enjambre de abejas

Familias retomaron visitas al Panteón Santiago luego de que un enjambre obligara a cerrar temporalmente el acceso durante el Día del Padre

Decenas de personas acudieron este lunes al Panteón Santiago para visitar las tumbas de sus padres y seres queridos, luego de que el acceso se viera afectado durante la celebración del Día del Padre debido a la presencia de un enjambre de abejas dentro del camposanto.

La situación obligó a restringir temporalmente la entrada para evitar incidentes entre los visitantes.

Quienes acudieron al lugar relataron que el domingo tuvieron que retirarse sin cumplir con la tradicional visita, ya que el riesgo de sufrir picaduras era evidente.

Algunos señalaron que observaron a personas abandonar el cementerio tras haber sido atacadas por los insectos, lo que generó preocupación y llevó a las autoridades a tomar medidas preventivas.

Una vez controlada la situación y retiradas las abejas durante la noche, el cementerio volvió a operar con normalidad.

Desde temprana hora del lunes, familias enteras regresaron con flores y arreglos para rendir homenaje a sus padres, retomando una tradición que había quedado pendiente por una situación inesperada durante una fecha tan significativa.