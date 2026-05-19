Fiscal General descarta operativo 'Enjambre' en Tamaulipas

El Fiscal General de Justicia del Estado, Eduardo Govea Orozco, negó los rumores sobre la supuesta implementación del operativo "Enjambre" en Tamaulipas, tras los recientes hechos violentos registrados en el municipio de Matamoros.

En entrevista con medios nacionales, el titular de la Fiscalía aclaró que las versiones que circulan en redes sociales son "incorrectas".

Govea Orozco precisó que la llegada de elementos federales a la entidad responde a una estrategia propia del Gobierno Federal y no a la puesta en marcha de dicho operativo.

Investigación en curso

Sobre la agresión a dos elementos de la Policía de Protección Federal en Matamoros —donde uno perdió la vida y otro resultó herido—, el fiscal puntualizó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, reiteró que el Gobierno del Estado colabora estrechamente con las autoridades federales en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos.

Seguridad y transparencia

El Fiscal General destacó que, a pesar de estos sucesos, Tamaulipas mantiene una tendencia positiva en materia de seguridad. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado se ubica actualmente entre las 10 entidades con menor incidencia delictiva del país.

"Tenemos una tendencia descendente en los indicadores de delitos de alto impacto, así como en los de mayor incidencia, información que puede ser consultada por la ciudadanía a través de nuestras fuentes oficiales", señaló.

Finalmente, Eduardo Govea hizo un llamado a la población para mantenerse informada exclusivamente a través de los canales institucionales. Subrayó que la coordinación interinstitucional entre el Estado y la Federación es constante y que la difusión de información oficial es fundamental para evitar la desinformación y mantener la tranquilidad de las familias tamaulipecas.

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