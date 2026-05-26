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Nacional

Dan suspensión provisional a alcalde de Cuautla contra detención

La orden de captura fue emitida el pasado 20 de mayo en el marco del operativo Enjambre, por presuntos delitos de delincuencia organizada

  • 26
  • Mayo
    2026

Un juez federal concedió una suspensión provisional a favor de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, dentro del juicio de amparo que promovió para intentar frenar una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado. 

De acuerdo con información judicial y estrados, la medida no detiene la ejecución del mandato judicial, sino que establece que, en caso de ser detenido por autoridades federales, el edil deberá ser puesto de inmediato a disposición de un juez de control para la continuación del proceso penal correspondiente. 

La orden de captura fue emitida el pasado 20 de mayo en el marco del operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por presuntos delitos de delincuencia organizada y contra la salud, relacionados con supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

Ese mismo día, a través de su representación legal, el alcalde promovió el juicio de amparo 974/2026 ante un juzgado de distrito, solicitando la suspensión de la orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial con sede en Hermosillo, Sonora. 

Sin embargo, el órgano jurisdiccional determinó que no procedía frenar el mandato de captura, aunque sí otorgó la suspensión provisional en los términos establecidos por la Ley de Amparo, limitando sus efectos a la protección del debido proceso en caso de una eventual detención. 

En los hechos, el alcalde de Cuautla no ha sido localizado desde hace seis días, de acuerdo con reportes oficiales y registros judiciales. 

En paralelo, han circulado en redes sociales imágenes del cateo realizado el mismo 20 de mayo en un domicilio del edil ubicado en la colonia Cuatlixco, donde autoridades federales colocaron sellos de aseguramiento y documentos relacionados con la investigación en curso. 

En el inmueble participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo áreas especializadas en delincuencia organizada y tráfico de armas, quienes aseguraron la propiedad como parte de las diligencias ministeriales. 

El caso ha tenido impacto en la administración municipal, donde trabajadores han reportado la ausencia de diversos funcionarios cercanos al alcalde, incluida la presidenta del DIF municipal. 

Ante la situación, la síndica Nancy Echeverría, quien encabeza de manera temporal el gobierno municipal, anunció ajustes en el gabinete local y nuevos nombramientos para cubrir las vacantes de funcionarios detenidos o ausentes.


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