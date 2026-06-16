Van 85 funcionarios detenidos en Operación Enjambre: Harfuch

La Operación Enjambre, una de las principales acciones del Gobierno federal contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado en estructuras públicas, ha derivado en la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios, incluidos siete presidentes municipales en funciones.

Así lo informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que las capturas forman parte de una estrategia para impedir que autoridades locales mantengan vínculos con grupos delictivos.

“Con esta operación suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones”, afirmó.

Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la coordinación del @GabSeguridadMX con los 32 Gobiernos Estatales ha permitido fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad y avanzar con resultados concretos:

🔹 Más de 56 mil detenidos por delitos de alto impacto.

🔹… pic.twitter.com/tjxa3AJ5ky — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 16, 2026

Explicó que las acciones recientes incluyeron detenciones en Morelos, donde fueron capturados diversos servidores públicos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, entre ellos Jesús “N”, alcalde de Coautla; Agustín “N”, presidente municipal, e Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla.

“Estas acciones forman parte de la política de combate a la corrupción y la impunidad instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar cualquier vínculo entre autoridades y organizaciones criminales”, subrayó.

Golpes a objetivos prioritarios

Presentó además un recuento de las principales capturas realizadas entre 2024 y 2026 contra líderes criminales, operadores financieros y generadores de violencia.

Entre los casos destacados mencionó la detención en Sinaloa de José Ángel “N”, identificado como operador de una facción criminal y colaborador cercano de Archibaldo Iván Guzmán.

También reportó la captura en Baja California de Pablo Edwin “N”, relacionado con el Cártel Arellano Félix.

En Jalisco fue detenido Armando “N”, presunto integrante de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en un operativo militar fue abatido Rubén “N”, identificado como fundador y líder de esa organización criminal.

Asimismo, autoridades federales reportaron la muerte de Pedro “N”, objetivo prioritario ligado a la organización de los Beltrán Leyva, durante una agresión contra elementos de la Secretaría de Marina en Sinaloa.

Mientras tanto, en Nayarit, fue detenido Audías “N”, quien es señalado como jefe regional del CJNG.

Más de 56,000 detenidos en el actual gobierno

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de mayo de 2026 Harfuch informó que han sido detenidas más de 56,000 personas por delitos de alto impacto.

Durante el mismo periodo también fueron aseguradas casi 30,000 armas de fuego y alrededor de 420 toneladas de droga, incluidas más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

A ello se suma la destrucción de 2,407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados del país.

Respecto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, detalló que del 6 de julio de 2025 al 31 de mayo de 2026 fueron detenidos 1,468 presuntos extorsionadores.

Entre los casos recientes destacó la captura en Tamaulipas de Salvador “N”, señalado por extorsionar a comerciantes y empresarios, así como la detención en Guerrero de 11 personas vinculadas con una organización que presuntamente cobraba cuotas a prestadores de servicios turísticos en Acapulco.

“Este delito ha sido prioridad para la presidenta de México y para las instituciones del Gabinete de Seguridad”, sostuvo.

Por último, retomó las cifras presentadas previamente por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El funcionario destacó que el promedio diario de homicidios dolosos registra una reducción de 46% respecto al inicio de la administración federal.

“Esto representa 39 homicidios menos cada día”, señaló.

Además, subrayó que mayo de 2026 se convirtió en el mes de mayo con menos homicidios registrados desde 2015.

“Esta disminución refleja que la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. Si bien no es una tarea terminada, todos los días el Gabinete de Seguridad trabaja para disminuir la violencia en nuestro país”, concluyó.

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